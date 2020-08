Ces compliments que vous ne devriez plus faire

Aux Etats-Unis, le mot "flattering" ("flatteur" en français) est banni du vocabulaire de la génération Z, rapporte The Guardian, qui le considère même comme le "nouveau F-word de la mode".

En cause ? Le sous-entendu qu'un vêtement met en valeur une personne s'il la rapproche des standards de beauté. En linguistique, on appelle ça la connotation. Et ce phénomène est plutôt répandu parmi les compliments ! Tour d'horizon.