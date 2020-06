Certains naissent-ils avec un don naturel pour la musique ?

Une étude nord-américaine a montré que les personnes douées pour la musique pourraient être nées dotées de la capacité naturelle de distinguer les modes majeurs des mineurs en musique.

Pour cette nouvelle étude restreinte, publiée dans le Journal of the Acoustical Society of America et menée par des neuroscientifiques de l'université canadienne de York et de l'université de Californie, les chercheurs ont suivi 30 nourrissons de six mois. Chacun devait écouter un mélange de tonalités musicales (une série de notes formant des accords majeurs ou mineurs). Les accords majeurs faisaient apparaître une image à droite du bébé et les mineurs à sa gauche. Les nourrissons devaient décider de quel côté regarder lorsqu'ils entendaient les sons, et une image apparaissait à droite ou à gauche suivant la tonalité de l'accord.