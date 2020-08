Ce que les philosophes disent de notre besoin de faire la fête !

Même les philosophes se sont penchés sur le sujet et ils nous prouvent que faire la fête est beaucoup plus sérieux qu’on ne le croit !

Rousseau : la fête comme dissolution de soi dans le collectif

Le penseur de "l’homme naturel" corrompu par la société voyait dans la fête un retour aux origines, par l’ivresse et le langage des corps à travers la danse. Ce langage, muet et immédiat, emmènerait les êtres vers l’oubli des contraintes et des intérêts qui gouvernent habituellement les rapports humains, et donc l’oubli de leur propre être social. Il ne serait venu à personne l’idée de se prendre en selfie pendant ces fêtes rousseauistes.