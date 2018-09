"Ça me brise le cœur de la voir dans cet état-là"… Cette jeune femme raconte comment l'Alzheimer touche sa grand-mère

C’est une maladie qui touche 900.000 personnes en France. La grand-mère d’Anne-Sophie est atteinte d’Alzheimer depuis 5 ans maintenant. Elle raconte.



"Ma grand-mère, elle ne parle plus trop, elle est absente très souvent." La grand-mère d’Anne-Sophie a été diagnostiquée Alzheimer il y a 5 ans. Depuis, la jeune femme a été témoin de la dégradation progressive de son état de santé, qui a commencé par de "petites" pertes de mémoire. "Elle avait organisé une fête de famille, elle n’allait plus se souvenir l’heure d’arrivée des invités, elle était un peu paniquée, elle était perdue", se souvient Anne-Sophie.



Une maladie difficile à vivre

Pour Anne-Sophie, l’état actuel de sa grand-mère n’est pas facile à accepter."Ça me brise le cœur de la voir dans cet état-là", confie la jeune femme âgée de 25 ans. Elle se dit même "triste" pour ses petits cousins, qui ne l’ont pas connue telle qu’elle était auparavant. Anne-Sophie décrit une femme aimante, tournée vers sa famille et extrêmement sociable. "À chaque fois qu’on la posait quelque part, elle se faisait 15 copines", raconte-t-elle.

Pourtant, Anne-Sophie préfère rester positive à ce sujet: "Il faut profiter de la personne jusqu’au bout et essayer d’être présent au maximum".