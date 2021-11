C’est officiel : les grand-mères sont scientifiquement bonnes pour vous

Des scientifiques disent avoir prouvé ce que beaucoup de chanceux ayant bien connu leur grand-mère savent déjà : celles-ci ont un fort instinct de protection envers leurs petits-enfants, et sont biologiquement bien équipées pour s’attacher à eux.

En utilisant l’imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle, des chercheurs de l’Université d’Emory en Géorgie, aux États-Unis, ont analysé le cerveau de 50 grands-mères à qui ont été montrées des images de leurs petits-enfants, âgés d’entre trois et douze ans. Les participantes à l’étude venaient de la région d’Atlanta, en Géorgie, et de milieux ethniques et sociaux divers.

Pour comparer, il leur a aussi été montré des images d’enfants qu’elles ne connaissaient pas, d’un de leurs enfants devenu adulte, et d’un adulte inconnu.

Résultat : "Face aux images de leur petit-enfant, elles ressentaient vraiment ce qu’il ressentait. Lorsqu’il exprime de la joie, elles ressentent de la joie. Quand il exprime de la détresse, elles ressentent de la détresse", a expliqué à l’AFP l’anthropologue et neuroscientifique James Rilling, auteur principal de l’étude. "Elles activent des zones du cerveau qui sont impliquées dans l’empathie émotionnelle, et d’autres dans le mouvement", a-t-il détaillé.