Blue Monday : comment ne pas sombrer dans la déprime ?

Considéré comme le jour le plus déprimant de l'année, le troisième lundi du mois de janvier a été rebaptisé "Blue Monday". Pas question pour autant de se laisser aller à la morosité et aux idées noires, mieux vaut anticiper et faire en sorte que cette journée se passe comme toutes les autres, si ce n'est mieux ! Une bonne nuit de sommeil, un bol d'air frais en pleine nature, une garde-robe colorée : mettez tout en œuvre pour faire du Blue Monday le jour le plus pétillant de l'année.

Priorité au sommeil, car il rend heureux Priorité au sommeil, car il rend heureux. - © Walstrom, Susanne - Getty Images/Johner RF Un sommeil régulier, voilà ce qu'il vous faut pour vous sentir moins stressé et plus heureux. Ce sont les scientifiques qui le disent ! Bien dormir est aussi bénéfique pour votre santé physique que pour votre santé mentale. De nombreuses études conduites aux quatre coins du monde ont révélé qu'une bonne nuit de sommeil (entre 7h et 9h) améliorait le bien-être au quotidien. Les autorités sanitaires alertent pourtant depuis de nombreuses années sur le fait que nous dormons de moins en moins, et surtout plus mal, ce qui pourrait générer des difficultés d'apprentissage, de concentration, d'humeur, voire des symptômes dépressifs. Alors il n'est pas question de passer uniquement une bonne nuit la veille du Blue Monday mais de tout mettre en œuvre pour profiter d'un sommeil récupérateur de façon régulière tout au long de l'année afin d'améliorer votre bien-être général.

Chiens et chats, une source de bonheur Chiens et chats, une source de bonheur. - © Misko Dvasia / EyeEm - Getty Images/EyeEm Et si l'on faisait un peu confiance à nos compagnons à quatre pattes pour combattre stress et idées noires ? Etudes, sondages et témoignages s'accordent à dire que les animaux de compagnie, particulièrement les chiens et les chats, sont une source de bonheur et un moyen de réduire le stress. Des chercheurs de l'Université de l'Etat de Washington ont montré en 2019 que de courtes interactions avec des chiens ou des chats permettaient d'amoindrir certaines tensions en réduisant de manière significative le taux de cortisol, l'hormone du stress. D'après les scientifiques, seulement 10 minutes de caresses, de jeux ou autres interactions ont permis de diminuer ce stress. Si vous partagez votre vie avec une boule de poils, nul doute que ce Blue Monday se passera aussi bien que les autres jours de l'année.

Voir la vie en bleu Voir la vie en bleu. - © Westend61 - Getty Images/Westend61 On entend souvent dire qu'il faut mettre des couleurs dans sa vie pour se sentir mieux. Mais contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les teintes flashy qui vous rendront plus heureux. Le bleu serait la couleur du bonheur ! Un comble quand on sait que le jour le plus déprimant de l'année a été baptisé "Blue Monday" ! Une étude menée par des chercheurs de l'Université du Sussex rapportait que le bleu permettait de stimuler le bonheur, réduire le stress et améliorer la confiance en soi. La couleur remonte autant le moral aux hommes qu'aux femmes, même si les premiers sont également heureux avec du vert, tandis que les secondes trouvent également leur bonheur avec du violet et de l'orange. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire lundi prochain pour éviter la déprime : mettez du bleu dans votre vie !