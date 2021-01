Blue Monday au boulot : 3 conseils pour remonter le moral des troupes

1. Évitez l’isolement en mettant les gens en relation Les collègues se trouvant de plus en plus éloignés les uns des autres en raison du travail à domicile et d’autres restrictions, la première étape pour vaincre le sentiment de déprime qui gagne de nombreux travailleurs est de renouer les liens sociaux avec les autres. "Si nous rétablissons les liens avec nos collègues, même à distance, cela rend le travail plus facile et plus agréable. Vous pouvez y parvenir, par exemple, en faisant en sorte que les membres de l’équipe qui s’entendent bien travaillent davantage ensemble. Le fait d’être vraiment à l’écoute des défis de chacun stimule la confiance, la compréhension et d’autres émotions positives. Cela permet de contrebalancer plus facilement les expériences négatives du travail et de soulager le stress de nos situations. Ce sont des principes qui s’appliquent dans toute situation de travail, pandémie ou pas", explique Joël Poilvache.

2. Créez un espace pour les projets qui tiennent les employés motivés En temps de crise, l'accent est plus que jamais mis sur le travail nécessaire, sur ce qu'il faut faire pour que l'entreprise continue à bien fonctionner. Il n'y a souvent pas de place pour les projets qui motivent les gens alors que ce sont eux qui leur donneront le courage de s'atteler à des tâches moins amusantes mais nécessaires. "Le fait de donner aux employés la possibilité de se concentrer sur des projets qui leur font ressortir la passion pour leur travail a un effet motivant. Mais aussi, donnez à ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils aiment le plus dans leur travail, la liberté de le découvrir au sein de leurs projets quotidiens. Parlez à vos employés de leurs points forts et de leurs passions au lieu de vous contenter d'examiner leur efficacité. Apprenez-en plus sur leurs intérêts et laissez-les développer des projets autour de ceux-ci autant que possible", ajoute Joël Poilvache.