"Behind Every Great One", le jeu vidéo qui pointe le surmenage domestique des femmes au foyer

Dénoncer les inégalités hommes/femmes, c’est le pari que s’est fixé le jeu vidéo espagnol "Behind Every Great One". Explications.

Dans la peau d’une femme au foyer

"Behind Every Great One" n’est pas un jeu vidéo comme les autres. Développé par le studio espagnol Deconstructeam, ce jeu se heurte à la réalité du quotidien d’une femme au foyer.

Dans un premier temps, vous incarnez Victorine, en couple avec Gabriel. Vous êtes femme au foyer. Gabriel, lui, est peintre.

Au fil du jeu, votre personnage se retrouve confronté à l’angoisse du surmenage domestique. Arrosage des plantes, repassage, vaisselle… Victorine est chargée de faire quotidiennement toutes ces tâches ménagères.

Le bémol? Gabriel vient pointer tout ce qui lui semble mal fait après avoir tranquillement profité de son atelier de peinture.

Quand Gabriel n’est pas insatisfait de ce que Victorine a réalisé dans la journée, il parle de son stress et de ses enjeux professionnels, enjoignant sa compagne de se trouver "une passion".

Lorsque la pression devient insoutenable, Victorine s'isole dans sa chambre et pleure, avant de retourner à ses obligations de femme au foyer.

Selon l’INSEE, les hommes réalisent 62% des tâches liées au jardinage et au bricolage mais n’effectuent que 29% des tâches ménagères au sein des couples hétérosexuels.