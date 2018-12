Avoir une infection durant son enfance accroît les risques de détérioration de la santé mentale

Une récente étude danoise prouve qu'il peut y avoir un lien entre une infection contractée durant l'enfance et des problèmes de santé mentale plus tard dans le cycle de vie.

D'après l'étude, publiée dans la revue "JAMA psychiatry", le risque d'apparition de troubles de santé mentaux est plus important lorsque les infections sont plus graves. L'équipe de scientifiques a ainsi constaté que les enfants hospitalisés pour cause d'infection avaient 84% plus de risques de développer des troubles mentaux. Ceci n'empêchant pas l'apparition de ces troubles en cas de petite infection n'impliquant pas d'hospitalisation durant l'enfance.

Les infections sont fréquentes durant l'enfance et souvent bénignes, l'équipe de chercheurs rappelle même qu'elles permettent de renforcer le système immunitaire. Mais elles peuvent devenir risquées lorsqu'elles atteignent le cerveau.

D'après l'étude, l'infection et la réaction inflammatoire qui en résulte affectent le cerveau de l'enfant, qui est alors encore en phase de développement, ceci entraînant un plus gros risque de voir apparaître des troubles mentaux.

Pour mener cette étude, les scientifiques ont collecté les données de plus d'un million de personnes nées au Danemark entre 1995 et 2012. Parmi cet échantillon d'individus, 4% avaient été hospitalisés pour des troubles mentaux. Après analyse de ces derniers, l'équipe de scientifiques a pu supputer une relation de cause à effet entre infection et maladie mentale.

Les chercheurs ont pu évaluer de nombreux troubles mentaux, parmi lesquels le trouble obsessionnel compulsif ou l'autisme.

L'objectif de cette étude, pour l'équipe de scientifiques, était de mieux comprendre et connaître le rôle des infections et des thérapies antimicrobiennes dans le développement des troubles mentaux, afin de limiter ces derniers par le biais du bon traitement.