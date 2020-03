Avec le confinement, la crainte d'une montée des violences domestiques en Europe

Des risques, même dans les familles normalement sans problème

Le stress lié à l'isolement social actuel accentue les tensions et augmente "la menace de violences domestiques et sexuelles pour les femmes et enfants", prévient-elle. Les risques ne se limitent pas aux foyers en difficulté. Au-delà du huis clos familial forcé, les inquiétudes liées aux pertes d'emplois ou difficultés financières provoquées par la crise sont propices à l'éclatement des conflits.

Florence Claudepierre, responsable de la fédération de parents d'élèves FCPE dans le Haut Rhin explique: "Cela monte en pression dans les foyers".

Elle évoque des témoignages de "parents qui craquent, qui n'en peuvent plus" dans des familles normalement sans problème.

En Chine, berceau de l'épidémie, qui sort doucement d'une stricte quarantaine de plusieurs semaines, l'association des Droits de la femme à Weiping a fait état d'un triplement des violences rapportées par les femmes. Ailleurs, de nombreux centres d'urgence ont fait état d'une baisse des appels à l'aide, ce qui n'est pas jugé comme un bon signe.