Avec la crise sanitaire, des rêves d'autonomie

"On n'est pas auto-suffisant à 100% mais on arrive à avoir nos légumes, nos produits laitiers, nos œufs, la viande, le miel", détaille son époux Thibault, 37 ans lui aussi, architecte passé par le cabinet de Jean Nouvel.

De Londres à un hameau du Cantal : Juliette et Thibault ont quitté leur vie de citadins pour se "connecter à la nature", un choix de vie frugale conforté par la crise sanitaire, qui a nourri les rêves d'autosuffisance alimentaire et énergétique.

Les Ricci ont embarqué leurs deux filles de 8 et 4 ans dans leur nouvelle vie, entre boulangerie, élevage de brebis et ateliers de "vie à l'ancienne" dans ce décor de carte postale, sur les pentes du Puy Mary, à 1.200 mètres d'altitude.

La famille avait d'abord repris la boulangerie d'un village voisin mais le confinement a modifié son projet d'origine.

Deux fois par semaine, l'ancien architecte se lève aux aurores pour pétrir ses pains bios à la main dans un fournil en pierre sans électricité, avant de les cuire dans le four qu'il a construit lui-même, puis de livrer sa fournée dans les cantines d'Aurillac.

Un grand écart pour celui qui a vécu à Londres puis en Norvège : "J'avais l'impression d'avoir fait le tour du métier d'architecte, mon grand-père était boulanger, ça devait résonner quelque part...".

Et "quand on voit tout ce qui se passe avec le pass sanitaire et toutes les complications autour, on se dit : 'On est bien, perchés sur notre montagne !'", dit-il.

"Sur moins d'un hectare, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Par exemple, trois poules qui nous donnent 21 œufs par semaine. On sait ce que nos poules mangent, comment elles sont traitées, cela nous permet d'avoir une relation différente avec ce qu'on met dans notre assiette", souligne Juliette.