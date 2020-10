Avec la crise, les Européens se sont mis à la méditation pour chasser le stress.

Fermez les yeux, inspirez profondément et faites le vide dans votre esprit. Ceux et celles qui ont déjà expérimenté la méditation de pleine conscience connaissent sans doute ces pratiques. Une discipline de l'esprit plus que bienvenue en ces temps moroses.

Selon un récent sondage Yougov, neuf Européens sur dix qui se sont initiés à la méditation pendant le confinement souhaitent poursuivre l'expérience.