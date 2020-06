Aux Etats-Unis, les adolescents LGBTQ+ sont deux fois plus exposés au harcèlement scolaire que les autres. - © MStudioImages - Getty Images

Les moqueries et intimidations subies par les adolescents américains LGBTQ+ sont encore très fréquentes aux Etats-Unis, révèle un nouveau sondage. L'enquête mentionne un taux de brimades subies par les camarades de classe deux fois plus élevé chez les adolescents LGBTQ+ que chez les jeunes hétérosexuels interrogés dans le cadre de précédentes études. Parue dans l'American Journal of Preventive Medicine et dirigée par des chercheuses de l'université du Connecticut, l'étude a été réalisée dans le cadre d'une enquête nationale sur les adolescents LGBTQ+, afin d'évaluer la victimisation, les comportements en matière de santé, les relations familiales et les expériences des adolescents LGBTQ+ aux États-Unis.

Des brimades qui pèsent sur la santé des ados Les chercheurs ont interrogé plus de 17.000 jeunes âgés de 13 à 17 ans sur leurs expériences de harcèlement scolaire et les répercussions sur leur santé mentale et physique. Selon l'enquête, 73% des adolescents ont été victimes de préjugés fondés sur des caractéristiques autres que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, notamment leur poids (57%), leur origine ethnique (30%) ou encore leur religion (27%). Chaque type de brimades était associé à un effet néfaste pour la santé comme la dépression, les problèmes de sommeil, le stress et les troubles du comportement alimentaire.