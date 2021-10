"Au sein du couple hétérosexuel, c'est souvent la logique du plus gros salaire qui l'emporte", observe la journaliste Lucile Quillet

"Quand on n'aime, on ne compte pas." Un adage que les couples, et surtout les femmes, suivent souvent à la lettre. Le problème, c'est qu'en cas de séparation, les femmes se retrouvent à quai tandis que la locomotive du conjoint continue de filer. Pourtant, les femmes travaillent globalement plus que les hommes. Mais la valeur de leur labeur n'est pas reconnue, pointe la journaliste Lucile Quillet, autrice de l'essai "Le prix à payer : ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes".

Ces injonctions qui pèsent sur le dos des femmes sont, par extension au célèbre concept de charge mentale, désignées sous le nom de charge "esthétique", "sexuelle" et "émotionnelle" . Et comme la charge mentale, elles nécessitent du temps et de l' énergie . Mais aussi de l' argent , pointe Lucile Quillet.

Et que dire des écarts de salaires (75% des hommes gagnent plus que leur conjointe, selon des estimations de l'Insee), du travail domestique invisibilisé et non rémunéré des femmes et de leur précarité économique ?

On sait par exemple que plus il y a d'enfants au sein d'un foyer, plus les femmes sont susceptibles de passer à temps partiel ou de quitter leur emploi. C'est ce ratio entre argent dépensé et "celui que les femmes ne toucheront jamais" que Lucile Quillet passe au crible, chiffres et témoignages à l'appui. Entretien.

Votre livre est sous-titré : "Ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes". Pourtant, vous expliquez d'emblée que les dépenses commencent dès le célibat. Pourquoi inclure cet aspect ?

J'ai souhaité aborder le couple hétérosexuel au-delà de l'union classique entre un homme et une femme, c'est-à-dire dans sa dimension de quête de "vie idéale" parce que l'hétérosexualité reste "l'exemple à suivre" dans nos sociétés. On "doit" être aimé, en couple, fonder une famille... surtout lorsqu'on est une femme.

Cette injonction va se transformer en charge mentale : les femmes vont donc se sentir obligées de faire des efforts pour être "la bonne candidate". Ce qui peut se traduire par une charge esthétique. Selon mes calculs, l'épilation représente par exemple environ 20000 euros sur une période de 35 ans, si l'on tient compte des soins chez l'esthéticienne, du matériel ou encore des éventuelles séances de laser.

Que répondre à l'argument selon lequel ces femmes sont libres de réaliser (ou non) ces dépenses ?

Affirmer que les femmes ont ce choix revient selon moi à déresponsabiliser la société. Car une femme qui ne se maquille pas, ne se coiffe pas ou ne s'épile pas est trop souvent perçue comme une femme qui ne "fait pas d'effort" et qui n'est pas motivée pour se mettre en couple.

Ces codes esthétiques du "male gaze" sont omniprésents dans la société et s'immiscent bien au-delà du couple. Il y a donc dès le départ un déséquilibre au niveau de l'investissement des unes et celui des autres.

Il y a aussi l'argent que "les femmes n'auront jamais", fréquemment cité dans le livre. De quel argent parle-t-on exactement ?

Pour jauger cet argent qu'elles ne toucheront jamais, il faut selon moi réinterroger le concept de "valeur du travail". Le travail est une activité qui dégage du temps et des opportunités au profit d'autres personnes. Or, les femmes travaillent beaucoup, certainement plus que les hommes, si l'on cumule celui qu'elles réalisent dans le cadre de leur carrière et celui qu'elles effectuent à la maison (s'occuper des enfants, gérer les tâches ménagères...).

Or, ce travail domestique n'est pas rémunéré et profite la plupart du temps au conjoint puisque bien souvent, c'est la logique du plus gros salaire qui l'emporte. On favorise la carrière de la personne dont le travail rapporte le plus (donc, au sein des couples hétérosexuels, 75% des hommes). Les hommes continuent à travailler à temps plein et capitalisent sur le long terme en leur seul nom. Les femmes œuvrent donc à la maison au profit de la carrière de leur conjoint et par extension, celui la société : elles créent de la valeur qu'elles ne perçoivent pas elles-mêmes.

Vous expliquez également que les hommes et les femmes ne sont pas susceptibles d'investir dans les mêmes postes de dépense au sein du couple ?

Les dépenses réalisées au sein des couples sont en effet fortement genrées. Les femmes vont par exemple davantage investir dans l'alimentaire et le ménager tandis que les hommes vont privilégier les dépenses plus "valorisantes" telles que l'achat d'une voiture, de meubles ou d'équipements électroniques. Or, lors d'une séparation, ce sont les biens "durables" et non "périssables" que l'on inclut dans l'addition. C'est que j'appelle "Madame PQ et Monsieur Voiture".

La répartition des richesses et des dépenses pourrait-elle mieux s'épanouir dans un couple non hétérosexuel ?

C'est une question que je n'ai pas étudiée mais je pense que cela serait un territoire de recherche intéressant ! Car les inégalités évoquées plus haut prennent racine dans la répartition des rôles genrés. On peut donc éventuellement supposer que le fait d'être émancipé de cette partition hétéronormée pourrait contribuer à gommer (du moins en partie) ces inégalités.

Vous précisez à la fin de votre livre que l'argent n'était "qu'un prétexte" pour évoquer tout ce que les hommes, et par extension la société, doivent aux femmes. Quels types de mesures seraient efficaces pour réduire cette dette ?

Le plus important à mes yeux est de reconnaître la valeur publique du travail des femmes, qui est selon moi une véritable question de justice sociale. Cela passe principalement par le fait de rémunérer le travail invisibilisé des femmes effectué à la maison. On pourrait aussi instaurer un congé paternité plus long, augmenter le nombre de crèches ou encore mieux valoriser le travail parental en entreprise, par exemple en arrêtant d'organiser des réunions tard le soir.

Et sur un plan plus intime, notamment au sein du couple ?

Je pense que la première chose consiste à oser parler d'argent au sein du couple. Arriver à se dire que même si l'on s'aime profondément, cela ne nous exempte pas de compter. Toutefois, si cela peut être utile de "responsabiliser" son couple à ce niveau, il ne faut pas oublier que cette réflexion incombe avant tout à la société.

Vous suggérez aussi de revoir notre vocabulaire, par exemple en arrêtant de qualifier les femmes au foyer "d'inactives" ou en parlant de "travail parental" plutôt que de "congé maternité"... En quoi est-ce important pour faire évoluer les mentalités ?

Ces deux mots sont d'une hypocrisie totale ! Encore une fois, quand on s'occupe des enfants, on s'occupe de la société : on inculque des valeurs aux citoyens de demain, on contribue à désengorger les crèches.... Il est donc plus que temps que l'on reconnaisse ces activités comme un véritable métier. Et cela passe effectivement par le fait d'arrêter de parler de "congé maternité", qui sous-entend la notion de vacances !

Quant au fait de les qualifier "d'inactives", je pense que cela peut contribuer à renforcer les nombreux stigmates selon lesquels les femmes au foyer sont "entretenues" et "dépensières". Alors même que, nous l'avons vu, elles permettent à leur conjoint de s'enrichir !