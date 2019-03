Atteint de schizophrénie, Jason raconte son parcours

Jason, 19 ans, a été traité en hôpital psychiatrique pour remédier aux hallucinations et aux autres troubles liés à sa maladie. Voici son histoire.

"Une personne atteinte de schizophrénie fait plus de mal à elle-même qu'aux autres", soutient Jason. Diagnostiqué schizophrène à 11 ans, Jason était victime d'hallucinations auditives et visuelles. Dans la rue ou à l'école, il se sentait toisé du regard par les personnes qui l'entouraient, il avait l'impression d'être soumis à un danger permanent. Son environnement lui paraissait hostile, agressif et haineux : "On a vraiment l'impression qu'on est tout seul", explique le jeune de 19 ans. Parfois violent avec ses proches et avec lui-même, il explique que la mutilation est souvent inhérente à cette pathologie et confie avoir lui-même écrit des lettres de suicide. "Je ne voulais plus vivre parce que c'était tellement dur", précise-t-il.

Un long traitement

Pendant cinq ans, il a multiplié les séjours en hôpital psychiatrique et les essais de traitements avant de trouver celui qui lui convenait, la clozapine. Cet antipsychotique a permis de diminuer la fréquence de ses hallucinations et parfois de stabiliser son état. Mais Jason rappelle que la schizophrénie est avant tout "une détresse psychologique" qui nécessite le soutien des proches. Aujourd'hui en formation baccalauréat professionnel, l'étudiant souhaiterait fonder une ferme pédagogique pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies psychiatriques.

En Belgique, 1 personne sur 100 est touchée par la schizophrénie.