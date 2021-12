Après le Team Building, découvrez le Food Building ou l’art de resserrer les liens entre collègues par la nourriture

La startup " Questions pour une fine bouche " a imaginé des ateliers créatifs pour les entreprises désireuses de resserrer le lien entre les employés à l’heure où le contact est de plus en plus difficile en temps de Covid. Elle imagine des quiz autour du vin et du fromage. Le tout avec une bonne dose d’humour.

Vous connaissez les activités de team building, ces ateliers thématiques proposés par les entreprises pour souder les liens entre les employés ? Découvrez le "food building" ou l’art de rapprocher les collègues grâce à la nourriture.

En 2020, l’entreprise "Questions pour une Fine Bouche", a organisé une dégustation de fromages à distance. Astucieusement baptisé "Questions pour un Fromton", l’événement a rassemblé 200 amateurs à distance.

Chacun d’entre eux recevait un petit coffret contenant des produits fromagers avant de se retrouver en visio pour une animation animée par des experts.

Fort de ce succès, l’entreprise a repris les codes de la célèbre émission de questions-réponses autour de divers thèmes. Elle a même décliné le concept autour du vin et du chocolat.

Et le concept cartonne. "Un an après notre création, nous avions déjà plus de 250 clients (parmi lesquels Google, Amazon, Twitter, LVMH, Axa…) et plus de 5.000 participants ravis !", se targue la petite entreprise française.