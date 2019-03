Votre collègue vous fait un compliment sur le dossier que vous avez rendu, votre voisin de table sur vos cheveux, votre copain sur votre nouvelle robe, et vous ne savez jamais comment réagir, vous rougissez ou refusez tout simplement le compliment.

Ce n'est pas une fatalité et cela ne révèle pas toujours un manque de confiance en soi mais juste de la timidité ou de la peur de paraitre prétentieux. Tout le monde ne sait pas toujours comment réagir face à un compliment que l'on n'attend pas forcément.

Pourtant, il est très important de savoir le gérer, cela participe à la communication avec autrui et que serions-nous sans la communication?

Apprenez à l'accepter pour ce qu'il est : une gentille attention. Vous avez déjà donné un compliment? Si oui, mettez-vous quelques secondes dans la peau de l'autre et regarder à travers ses yeux : il a juste voulu être gentil et reconnaitre quelque chose de positif en vous.

Acceptez-le, souriez et dites merci (même timidement). Refuser un compliment c'est comme dire "non merci je n'ai rien demandé" quand quelqu'un vous offre un cadeau (on ne parle pas d'un clown sadique rencontré dans la rue bien entendu).

Deux choses à se dire pour apprendre à accepter les compliments : je le mérite et ce n'est pas prétentieux d'en ressentir du contentement. Il ne reste plus qu'à vous entrainer !