"Animal Crossing" rendrait les joueurs agressifs ?

Les jeux vidéo de tir comme "Battlefield" ou "Call of Duty: Modern Warfare" rendraient les gamers plus agressifs que "Mario Kart", "Les Sims" ou encore "Angry Birds", selon des psychologues américains. Insultes, matériel électronique cassé… Les amateurs de ces deux titres seraient plus enclins aux accès de colère. Méfiez-vous par ailleurs de "Animal Crossing", qui n'est pas aussi inoffensif qu'on peut le croire...

Voici une étude qui intéressera les parents qui s'inquiètent de la consommation en jeux vidéo de leurs enfants. Des psychologues américains ont découvert que les amateurs de jeux vidéo comme "Call of Duty: Modern Warfare", "Battlefield" ou "FIFA" seraient plus agressifs que ceux qui préfèrent des jeux tels que "Candy Crush".

Cette étude a été menée auprès de 964 joueurs de jeux vidéo, qui ont dû répondre au "Aggression Questionnaire" de Buss et Perry. Des psychologues ont pu déterminer quels jeux vidéo génèrent les comportements les plus hostiles chez les gamers, qui sont alors plus enclins à s'adonner à la colère, aux agressions verbales ou encore physiques.

Animal Crossing rendrait agressif?

Composé également de "Grand Theft Auto Online", "Minecraft" et "Fortnite", le classement surprend par la présence de "Animal Crossing". Souvent présenté comme le jeu vidéo antidote au confinement, "Animal Crossing" ne serait pas aussi bienveillant et relaxant qu'il y paraît. Pour preuve, le jeu de Nintendo est en quatrième position du classement des jeux vidéo qui rendraient les gamers les plus agressifs. En effet, une raison pouvant en partie expliqué ce résultat est que le jeu est une 'simulation' de la vie réelle et n'est au final que ce que les joueurs en font. Si les personnes qui ont tendance à s'énerver créent des situations qui peuvent générer de l'agressivité, l’énervement rendra ladite personne agressive.

Autre point surprenant de cette recherche, les psychologues en charge de cette étude ont également découvert que certaines consoles de jeux rendraient les gamers plus agressifs que d'autres. C'est notamment le cas de la Xbox ou de la PlayStation. Bien que les joueurs de Nintendo seraient globalement plus apaisés que les autres, ils surpassent les gamers sur smartphone concernant leur capacité à laisser physiquement court à leur frustration et colère.

Quelle que soit leur console de prédilection, les gamers auraient tous tendance à développer un comportement hostile et agressif s'ils passent beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo. Ce phénomène est d'autant plus flagrant s'ils consacrent entre 11 et 30 heures par semaine à cette activité.

Découvrez le classement des jeux vidéo qui rendraient les gamers les plus agressifs ci-dessous :