Ancienne combattante de MMA, avocate et lesbienne, Sharice Davids est la première Amérindienne élue au Congrès américain

Brut s’est entretenu avec cette figure marquante de la politique américaine.

Elle prendra officiellement ses fonctions en janvier. Sharice Davids, membre du Parti démocrate, est la première Amérindienne a avoir été élue au Congrès Américain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son parcours est hors du commun. "Mon expérience est très différente de celle de nombreuses personnes qui se retrouvent à devoir mener ou prendre des décisions au sein de notre gouvernement fédéral", admet-elle. Fille d’une mère célibataire sergent instructeur dans l’armée, elle a passé cinq ans à travailler dans une réserve indienne avant de passer un an dans l’administration Obama, auprès du ministre des Transports.

Représenter les minorités

Lors de sa campagne, elle n’a pas hésité à jouer de son image de combattante, acquise grâce au MMA, un sport de combat mêlant taekwondo, capoeira, ju-jitsu et karaté, qu’elle pratique depuis les années 2000. Elle veut mener ce combat pour les minorités trop longtemps mal représentées au sein de la politique américaine, selon elle. "Et ce n’est pas seulement les candidats autochtones, ce sont aussi les femmes noires, qu’on devrait élire davantage et la communauté LGBT aussi, c’est tout le monde", affirme-t-elle. Selon elle, "nous incarnons la façon dont ce pays évolue et la façon dont la politique évolue en général".