Aider les enfants à réussir à l'école

S'il y a un sujet qui préoccupe une grande partie des parents, c'est bien la réussite scolaire. En effet, quel parent n'a pas envie de voir son enfant réussir à l'école ? Certains adorent l'école, mais cela est loin d'être le cas de tous.

Généralement, ils connaissent des périodes de démotivation et les parents doivent faire preuve de beaucoup d'attention, de créativité et de psychologie afin d'aider leurs enfants.

Cultiver sa confiance en ses capacités

Un enfant qui a confiance en lui et en ses capacités va apprendre plus vite car son esprit est moins angoissé, moins tendu. On sait aujourd'hui que la peur, le stress ont un impact sur les facultés de la mémoire. Donc, un enfant qui a peur de mal faire ou de ne pas arriver à faire quelque chose sera moins disponible à ce qu'il doit apprendre car ses émotions l'empêchent de se concentrer. Il est de ce fait important de rassurer votre enfant et de l'encourager pour l'aider à se libérer des émotions qui le perturbent dans ses apprentissages.

L'aider à trouver la bonne méthode

Impossible d'avoir de bonnes notes si on ne connaît pas ses leçons ! Or la plupart des enfants ignorent comment s'y prendre. A vous de l'aider à découvrir quelle mémoire est la sienne.

Elle peut être auditive, s'il retient en lisant à haute voix, visuelle, en regardant ou scripturale, en copiant.

Il choisira la méthode qui lui est la plus adaptée et reprendra confiance en ses capacités intellectuelles.

S'intéresser à ce qu'il fait à l'école

Posez des questions, demandez-lui ce qu'il a appris aujourd'hui, avec qui il a joué pendant la récréation, ce qu'il a moins aimé dans sa journée. L'important est que votre enfant sente que la partie de sa vie qu'il passe loin de vous est tout aussi sérieuse à vos yeux que le temps passé à la maison.

Fixer avec lui des objectifs concrets

La réussite scolaire de l'enfant fait partie d'un « contrat » passé entre lui et ses parents, qui repose sur des objectifs précis et accessibles. C'est, par exemple, finir tel travail à telle heure, savoir faire un plan de rédaction avant le prochain contrôle ; progresser dans telle matière avant la fin du trimestre... Des échéances que chacune des deux parties doit respecter : pour aider l'enfant à apprendre à gérer son temps, et pour assurer un suivi constructif et motivant de son travail.

Limiter le temps passé devant les écrans

Le temps passé par un enfant devant les écrans peut avoir une influence néfaste sur ses capacités de concentration, mais aussi sur son sommeil. Il faut donc essayer de limiter le temps passé chaque jour devant la télévision, internet sur ordinateur ou sur le téléphone, ou encore les jeux vidéo, et éviter que votre enfant ne regarde des écrans avant de se coucher car cela retarde son endormissement.