Durant les années 1970, le psychologue Tony Buzan développe une technique de créativité, le Mind Mapping. Il s'agit d'un outil qui a eu un grand impact positif dans la vie de plusieurs utilisateurs, autant au niveau professionnel que privé. La carte heuristique a complètement révolutionné la façon de penser, de travailler et même de vivre. On l'utilise aujourd'hui pour absolument tout ! Vous aussi, vous pouvez utiliser la puissance des cartes heuristiques pour gagner en efficacité dans tous les domaines de votre vie.

Une représentation graphique colorée et attractive Une carte heuristique, encore appelée Mindmap, topogramme ou carte mentale, est un graphique représentant des idées, des tâches, des mots, des concepts qui sont liés entre eux autour d'un sujet central. Il s'agit d'une représentation non linéaire qui permet d'organiser ses idées de façon intuitive autour d'un noyau central. L'intérêt de la carte heuristique est de pouvoir transformer une longue liste de tâches monotones en une représentation graphique colorée et attractive, plus facilement mémorisable et proposant une organisation claire de ses idées.

A quoi sert la carte heuristique ? - © leuviah - Getty Images/iStockphoto

Comment cela fonctionne ? Quand une personne réalise une carte heuristique, elle cherche à hiérarchiser l'information en faisant des liens logiques et des associations d'idées; du cœur, au centre, partent les branches de premier niveau, desquelles naissent d'autres branches, et ainsi de suite. Elle ajoute des petits dessins, des pictogrammes évocateurs, qui apportent encore du sens, pour s'approprier le contenu, et utilise les couleurs librement pour clarifier l'ensemble et donner un maximum de lisibilité à la carte. Cette personnalisation de la carte est fondamentale car elle va faciliter la mémorisation de l'information par son auteur, qui navigue en terrain connu lors de ses relectures.

A quoi sert la carte heuristique ? - © skynesher - Getty Images

Un excellent moyen de booster l'apprentissage et la mémorisation La carte heuristique est une cartographie de votre propre cerveau et de la manière dont il fonctionne. Alors qu'une prise de notes traditionnelle est constituée de tirets et de phrases recopiés mot à mot au stylo noir, une mindmap part d'un cœur d'idées et se développe dans tous les sens en branches. C'est un moyen graphique et ludique de représenter les idées, les concepts, les problèmes, les livres, les films, les cours... et à peu près tout ce qui existe sur cette planète, et même ce qui n'existe pas encore, car le mindmapping est un prodigieux outil pour trouver de nouvelles idées et innover. Créer une carte heuristique est simple, amusant et très efficace pour booster l'apprentissage et la mémorisation.

A quoi sert la carte heuristique ? - © leuviah - Getty Images/iStockphoto

Un outil de pensée La carte heuristique est un outil pour penser, une représentation visuelle du fonctionnement du cerveau qui permet de refléter la réflexion, la connaissance, la mémoire et de stimuler la créativité. Elle est considérée comme l'outil parfait tant dans le milieu de l'informatique de l'entreprise que dans l'enseignement. Certains pays l'utilisent abondamment dès les plus petites classes. Cet outil peut révolutionner votre façon de penser, en maximisant le potentiel d'idéation à propos d'une thématique à l'étape d'exploration. Il peut également stimuler et laisser libre cours aux deux hémisphères du cerveau afin de consigner rapidement les idées au fur et à mesure que celles-ci sont formulées.

A quoi sert la carte heuristique ? - © TLFurrer - Getty Images/iStockphoto

Une technique de communication plus efficace L'utilisation de la carte heuristique peut se révéler particulièrement intéressante lorsqu'elle est mise au service de la vie professionnelle. Au cours des dernières années, cette technique s'est imposée au sein de l'entreprise en tant qu'outil de communication d'une efficacité particulièrement appréciée dans la conduite de sessions de brainstorming et la collaboration. En effet, la visualisation des concepts et des connexions mises en évidence dans la carte heuristique facilite le suivi des arguments par les intervenants, rehaussant ainsi le niveau de pertinence de leurs contributions. Le mindmapping est souvent désigné comme alternative aux méthodes de présentation linéaires traditionnelles, telles le logiciel PowerPoint ou les tableaux de conférence.