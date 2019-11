A quel point embellissons-nous notre personnalité pour séduire un potentiel partenaire sexuel ?

Cette attitude consistant à enjoliver la réalité , voire carrément à mentir, pour mieux séduire l’autre est plus courante qu’on ne le pense. Une nouvelle étude conduite par des chercheurs de l’université de Rochester (Etats-Unis) et du Centre interdisciplinaire Herzliya (Israël) s’est d’ailleurs penchée sur le sujet.

Une stratégie pour faire bonne impression

Publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology, la recherche a porté sur 634 jeunes (328 filles et 306 garçons) hétérosexuels âgés en moyenne de 25 ans. Les participants ont pris part à quatre expériences distinctes. L'objectif global était de déterminer si le fait de stimuler les zones du cerveau favorisant l'excitation sexuelle poussait les personnes à modifier leur comportement. Au cours de quatre études, les psychologues ont exposé les volontaires du groupe témoin à des stimuli sexuels (et des stimuli neutres pour le groupe témoin).

Deux des participants ont été invités (dans un premier temps) à résoudre un dilemme auquel était confrontée une tierce personne fictive qui devait accepter une offre d'emploi à l'étranger ou refuser cette même offre pour rester proche de ses amis et de sa famille. Les volontaires, qui ont fait des choix opposés, ont ensuite dû confronter leurs arguments entre eux pour justifier leur décision.

Les résultats montrent que les participants qui avaient été sexuellement stimulés étaient plus susceptibles de soutenir une idée émise par l'autre, bien qu'il ne soit pas d'accord. Les auteurs de l'étude interprètent ce comportement comme une stratégie visant à faire bonne impression auprès de l'étranger, augmentant ainsi la probabilité de se rapprocher de lui.