A l'ère du confinement, la technologie pour rompre l'isolement des seniors

Une population particulièrement vulnérable

Modernité et révolution technologique ont laissé sur le carreau tout un pan de la population, souvent les plus âgés. Selon une étude de la Croix-Rouge britannique, plus de 9 millions d'adultes en Grande-Bretagne connaissent la solitude, dont 4 millions de personnes âgées. En Norvège, 35% des plus de 67 ans vivent seuls.

Un sentiment d'isolement que la pandémie risque d'aggraver du fait des différentes mesures de confinement ou des interdictions de visite qui privent les seniors de contacts physiques.

"Une grande partie des personnes âgées ont un réseau social faible et si l'on y ajoute des semaines d'isolement social, il est évident que pour beaucoup d'entre elles, ce réseau devient encore plus ténu", explique le psychologue Christopher Lien.

"Dans le pire des cas, elles peuvent avoir un sentiment de désorientation par rapport à l'espace et au temps. Leurs jalons disparaissent quand elles ne peuvent plus se regrouper dans leur maison de retraite ou recevoir la visite de proches et d'amis", ajoute-t-il.