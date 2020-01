90% des personnes interrogées déclarent que le bruit les rend "plus agressives"

Une étude réalisée auprès d'un échantillon de 1.087 Français âgés de 18 ans et plus révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité, ainsi que les effets négatifs du bruit sur leur moral et leur santé.

Plus agressifs et moins tolérants Au quotidien, la pollution sonore (qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs) peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et psychologique. La première conséquence d'un environnement bruyant serait la diminution des capacités de réflexion et de concentration (91%). 59% des personnes vont même jusqu'à imputer à cette nuisance sonore des échecs professionnels. Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un environnement bruyant sur leur santé: 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre "plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).