7 gestes simples pour libérer l'ocytocine de votre cerveau

Alors soyons contents parce que c'est bon pour le coeur et pour la santé !

Recevoir des compliments libère notre chère hormone mais en faire aussi! Alors tournez vous à droite et dites à votre voisin qu'il est beau, tournez vous à gauche et dites à votre voisine qu'elle a des cheveux soyeux.

Y a-t-il besoin de plus d'explications...?

Même un bisou sur la joue (pas besoin d'amoureuse) ça vous libèrera un peu d'ocytocine alors hop hop hop on va faire un bisou à sa soeur!

Kiss me forever - © AzmanL - Getty Images

Le foodgasm en anglais, c'est quand on mange quelque chose de si bon qu'on a besoin d'émettre un sonore MMMMMH, de fermer les yeux et de soulever légèrement le menton vers le ciel. Ocytocine bonjour!

Lacher prise

LALALALALALAAAAAAA - © Antonio_Diaz - Getty Images/iStockphoto

Vous êtes devant The Voice, les Cats on Trees se mettent à chanter Sirens Call en live et vous vous levez de votre divan pour danser comme une furie autour de votre table basse : libération de l'hormone du bonheur. Sourire éclatant, rouge aux joues, vous êtes heureux (#histoirevraie).