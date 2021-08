60 ans, l’âge auquel les femmes se sentiraient (enfin) à l’aise dans leurs baskets !

On parle de plus en plus d’affirmation et d’estime de soi dans les industries de la mode et de la beauté. Mais les femmes se sentent-elles réellement à l’aise avec leurs corps ? Une récente étude révèle qu’elles seraient globalement insatisfaites de leur corps mais que l’estime de soi augmenterait avec l’âge pour atteindre son apogée - bien que relative - à 60 ans.