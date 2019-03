6 trucs pour chasser les ondes négatives de votre maison

Si votre maison n’est plus le lieu de refuge, de liberté qu’il devrait être, si les disputes et les tensions familiales sont fréquentes et ont du mal à s’évacuer, c’est peut-être parce qu’elle est bourrée d’énergies négatives et qu’il est temps de faire le ménage !

Il se peut que parfois, on soit mal à l'aise à la maison et que l’on ne sache pas vraiment pourquoi. Des tensions naissent sans raison, personne n’arrive à baisser le ton, l'ambiance est morose. Et s'il y avait autre chose à faire que de réussir à mettre de l'eau dans son vin ? Pour vous aider à chasser toutes ces vibrations négatives, voici 6 petits trucs simples à appliquer (ou à tester) pour purifier votre maison et ramener une apaisante sérénité. Si vous n’accordez aucun crédit à ces pratiques ésotériques mais que vous ne savez pas quoi faire pour adoucir l’ambiance, essayez-les, ça ne coûte rien. Et qui sait...

1. Débarrassez-vous de tous les objets et choses inutiles

En effet, il semblerait que les ondes négatives s’accrochent au désordre et aux objets à qui on ne donne plus vie. Il est donc temps de procéder à un grand nettoyage par le vide pour raviver la circulation des ondes positives.

2. Faites entrer la lumière

Ça rejoint le premier point, évacuer ce qui n’est plus utile permettra de faire entrer la lumière plus facilement. Il est temps d’éclaircir les pièces de votre maison, jusqu’au grenier, ça vous aidera à avoir de meilleurs pensées.

3. Purifiez vos meubles

Si vous avez hérité de meubles suite à un divorce, au décès d’un proche ou que vous aimez chiner, ceci peut vous intéresser. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous n’avez jamais été à l’aise dans ce fauteuil, ni autour de cette table. Cela viendrait peut-être du fait qu’ils sont chargés en énergies négatives venant de leurs anciens foyers. Que vous y croyez ou non, une purification par l’encens ou le cèdre pourrait s’avérer salvatrice ! Cette pratique nous vient d’un vieux rituel amérindien qui consiste à enfumer la pièce, le meuble afin que les volutes captent les vibrations néfastes pour les emmener haut dans le ciel… et donc loin de votre petit nid.

4. Peuplez votre maison de cactus

Les cactus sont de redoutables alliés de la purification ! Ils repoussent les ondes négatives, renouvellent l’air et captent les champs électromagnétiques des TV et ordinateurs, en plus d’enjoliver nos buffets. On ne va donc pas s’en priver.

5. Nettoyez votre maison avec du… sel

Il semblerait que le sel soit utilisé pour les cérémonies de purification depuis la nuit des temps. On en met même dans l’eau bénite lors des baptêmes et des exorcismes. Vous pouvez en déposer dans les coins de vos pièces durant 7 jours. C’est ce qui est recommandé pour une captation optimale des mauvaises ondes. Il suffit de le ramasser ensuite et de l’évacuer via de l’eau (les toilettes sont apparemment vivement conseillées). Pour nettoyer vos sols, il est recommandé de mélanger 6 cuillères à soupe en plus de votre produit nettoyant habituel dans l'eau de votre seau.

6. Munissez-vous de petites gousses d’ail

Le fait de mettre des gousses d’ail derrière les meubles, dans les coins sombres de votre maison repousserait les mauvaises vibrations, telles des amulettes. En effet, ce condiment est connu depuis des siècles pour son pouvoir protecteur. Ce n’est pas pour rien que la littérature s’en est emparée pour chasser ces êtres aux sombres desseins que sont les vampires !

Évidemment, tout ceci n’a aucune valeur scientifique et ne doit pas être pris pour argent comptant. Mais si vous vous retrouvez dans une situation un peu désespérée, pourquoi ne pas essayer ? Le fait d’imaginer que ça puisse marcher peut déjà vous amener à adopter un autre état d’esprit et à faciliter les échanges au sein de votre foyer.