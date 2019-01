6 conseils pour un couple heureux

Les couples qui durent ont des secrets pour rester heureux et épanouis, en voici quelques-uns pour vivre en harmonie avec l'amour de votre vie.

1. Savoir tolérer : vous devez accepter vos différences. Ce sont ces spécificités qui enrichissent votre relation.

2. Créer un lien d'amitié : construisez une complicité et ayez confiance en votre partenaire. Faites de lui votre meilleur ami.

3. Accepter les disputes : avoir des désaccords fait partie du quotidien des couples. On se dispute et puis on se réconcilie sans trop dramatiser les choses.

4. Se fixer des objectifs partagés : se projeter ensemble renforce votre couple. Pensez à vous fixer une vision commune de votre avenir.

5. Se soutenir mutuellement : s'épauler et rendre la vie plus facile à l'autre consolide la relation.

6. Se dire « je t'aime » : il est essentiel d'exprimer ses sentiments et multiplier les preuves d'amour pour assurer le bonheur du couple.