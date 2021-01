6 conseils pour en finir avec le blues du lundi matin au travail

Tout le monde connaît cette sensation étrange et familière du lundi matin : encore une semaine d’angoisse et de stress en perspective ! La situation particulière du confinement et du télétravail qui perdure renforce encore cette sensation. Et si ce n’était pas une fatalité ?

Pourquoi ne serait-il pas possible d’attaquer la semaine avec un peu plus d’enthousiasme ? Voici 6 idées de Page Personnel pour ne pas succomber au blues du lundi, booster votre motivation et commencer la semaine d’une manière un peu plus positive.