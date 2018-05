6 choses qui détruisent votre couple

Vivre avec quelqu'un ce n'est pas toujours facile et, plus le temps passe, plus il est difficile de prendre sur soi et de supporter les aléas de la vie.

La jalousie Etre un peu jaloux, c'est mignon, voir romantique. Être maladivement jaloux, c'est destructeur. L'autre se sent épié dans ses moindres faits et gestes, vous n'avez pas confiance en lui et voyez des rivaux partout. Ce n'est agréable ni pour vous, ni pour l'autre.

L'absence de projets communs Vous vouliez tous les deux faire un tour du monde, vous avez passé deux ans à le préparer, un an à le vivre et puis maintenant que vous êtes rentrés, vous ne savez plus quoi faire. L'un veut vivre en ville, l'autre à la campagne, l'un veut repartir, l'autre rester, ... Il est important pour qu'un couple fonctionne que les deux soient sur la même longueur d'onde, aient envie de partager leur quotidien et de regarder ensemble dans la même direction (merci Saint-Exupéry).

Le manque de respect On peut se disputer, c'est normal dans un couple. Mais il est important de ne jamais dire des mots trop forts sur le coup de la colère et que l'on regretterait après car le respect doit toujours être présent dans le couple. Quelle que soit la situation, on doit respecter l'autre pour ce qu'il est et comme on l'a choisi.

L'absence de soutien Attendre de l'autre qu'il soit une béquille ou une bouée de sauvetage n'est pas sain. Mais il est normal d'attendre de l'autre qu'il soit un soutien pour la vie domestique, dans les relations avec les autres, pour nous écouter le soir en rentrant du travail, etc.

Les plaintes constantes Si vous vous plaignez constamment, que chaque petite chose que l'autre fait ou dit vous agace, il est temps de vous poser des questions : est-ce mon couple qui m'insupporte ou ai-je des problèmes qui n'ont rien à voir mais que mon compagnon est devenu mon punching ball?