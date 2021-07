54% des Américains se font des amis grâce au travail, selon une étude

D'après une étude réalisée par le Survey Center on American Life, les rapports amicaux changent chez les Américains. 66% d'entre eux estiment avoir au moins trois amis proches en 2021, contre 82% en 1990 (étude Gallup). A cette époque, un tiers des Américains déclaraient avoir plus de dix amis proches. Plus de vingt ans plus tard, ils ne sont plus que 13%. A l'inverse, ils sont actuellement 12% à n'avoir aucun ami, contre seulement 3% en 1990.

"La pandémie est le coupable le plus évident du déclin national de l'amitié", avance l'étude. Parmi l'échantillon de 2.019 Américains de 18 ans et plus interrogés, beaucoup disent avoir été confrontés à d'importants défis personnels durant ces douze derniers mois. La grande majorité révèlent que cette période était "un peu plus difficile" que d'habitude alors qu'un Américain sur cinq déclare que "les 12 derniers mois ont été beaucoup plus difficiles pour eux que d'habitude".

Ce sont les femmes américaines qui ont été les plus touchées par ce déclin national de l'amitié : 59% expriment le fait d'avoir perdu contact avec au moins quelques amis durant ces derniers mois de pandémie.