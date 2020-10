5 outils en ligne pour éviter le burn out.

Quand la pression se fait trop forte au travail et qu'en plus, elle empiète sur la vie privée, surtout en cette période où le télétravail est favorisé, le burn out n'est pas bien loin.

Evaluer les risques

Vous êtes à cran et avez vraiment peur de faire un burn out ? Prenez donc deux minutes pour faire ce test (en anglais). En une dizaine d'affirmations du type "J'ai du mal à me relaxer après une journée de travail" ou "Je me sens de moins en moins impliqué dans le travail que je fais", il permet d'évaluer personnellement (fréquence du ressenti, plutôt d'accord ou non...) son niveau de stress et d'obtenir un indice de risque de burn out.

Découvrir Burnout Index