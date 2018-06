5 épices et fines herbes qui rendent heureux

L'humeur est dans l'assiette. De nombreuses études et ouvrages de nutrition démontrent que certains aliments ont le pouvoir de nous rendre heureux.

Les célèbres omégas-3, présents dans les poissons gras et les fruits secs, sont notamment recommandés pour booster notre moral. Moins connues, certaines épices et herbes aromatiques sont aussi des antidépresseurs naturels aux goûts très variés. Safran, cannelle, curcuma, romarin, thym... Cap sur les 5 parfums anti blues.

Le safran

À le respirer, c'est déjà une invitation au voyage. Considéré comme l'épice du bonheur dans la médecine traditionnelle orientale, le safran aurait les mêmes effets que les antidépresseurs, selon une étude iranienne publiée en 2015. Il ciblerait particulièrement les troubles de l'humeur et de la dépression, les troubles du comportement alimentaire comme le grignotage. Il est cependant déconseillé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Omniprésent dans la cuisine indienne, on le trouve dans la paella espagnole, le risotto italien, la bouillabaisse française...

La cannelle

Saveur de Noël par excellence, la cannelle, en bâtonnet ou moulue, enveloppe, réchauffe et stimule les neurones. Son action influence par exemple les fonctions cérébrales en boostant la concentration, la mémoire et l'attention. Elle agit aussi comme un coupe-faim quand l'envie de sucré se fait sentir. Il existe deux types de cannelle: celle de ceylan est plus délicate et plus chère quand celle de de Chine est plus corsée et plus courante.

Le curcuma

Sa couleur ocre égaie déjà l'assiette. Connu pour ses vertus anti-inflammatoires et anti-oxydantes, le curcuma vient aussi activer l'hormone de la bonne humeur, la sérotonine. Il saupoudre largement la cuisine indienne et la cuisine thaïe qui l'associe souvent au lait de coco pour les currys de poisson. On oublie souvent de le glisser dans les desserts à base de fruits mais son parfum agrémente agréablement les recettes sucrées. Pour les puristes, on choisit le curcuma provenant de la région du Kerala en Inde. Sa teneur en curcumine est la plus dense.

Le romarin

Il apporte un air de méditerranée et de maquis dans les plats. Le romarin présente aussi bien des vertus médicinales que gustatives. En cas de fatigue physique et psychique, de surmenage et de dépression, il vient donner un coup fouet à l'organisme. Il joue notamment sur les insomnies et la nervosité.

Le thym

La cuisine provençale et ses tomates goûteuses lui font la part belle. Dans la même veine que le romarin, le thym est un bon allié en cas de fatigue nerveuse, de stress ou d'insomnie. Il contient du lithium, un minéral aux vertus antidépressives et acide aminé et tryptophane, précurseur de la sérotonine, essentielle pour le sommeil. C'est aussi un stimulant intellectuel qui calme les nerfs. De nombreuses tisanes associent d'ailleurs thym et romarin.

Pour aller plus loin: "Ces aliments qui rendent heureux" de Bernard Fontanille et Marie-Laurence Grézaud ( aux Editions Michel Lafont, 18 euros).