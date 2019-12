45% des célibataires ressentent une pression à "être en couple" lors des fêtes de fin d'année

Un sentiment plus prononcé à Noël

"Alors, toujours célibataire?" Passé un certain âge, l'injonction de trouver un partenaire de vie - au même titre que de faire des enfants - se fait de plus en plus forte, notamment au sein du cercle familial. Une étude réalisée par le site de rencontres Happn à l'occasion des fins d'année le confirme.

Selon ce sondage, 45% des Français âgés entre 25 et 49 ans confient ressentir une pression de la part de leurs proches particulièrement prononcée lors des réunions familiales de fin d'année.

Un phénomène accentué pendant les fêtes de fin d'année, explique le sociologue Ronan Chastellier pour Happn: "Noël, c'est le moment fort du couple et de la famille, où le regard familial vient se poser parfois avec un peu d'insistance sur les célibataires, pour lesquels cela devient un sujet épidermique. Difficile d'échapper à l'attitude 'questionnante', voire légèrement intrusive de la famille".