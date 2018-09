36 questions pour tomber amoureux

En 1997, deux chercheurs américains en socio-psychologie développent ce test pour créer de l’intimité entre deux personnes en un rendez-vous.

Le questionnaire comprend trois séries de 12 questions divisées avec 3 buts précis :

une gradation (du plus superficiel au plus profond); sentir que l’on plaît à l’autre personne ; avoir des similarités, des points communs.

C'est sans garantie mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, ça pourra accélérer le processus !

1ère série de questions

1. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, qui vit sur terre, qui inviterais-tu ?

2. Tu aimerais être célèbre ? De quelle manière ?

3. Avant de passer un coup de téléphone, est-ce que tu répètes ce que tu vas dire avant de composer le numéro ? Pourquoi ?

4. Que serait une journée parfaite pour toi ?

5. Quand as-tu chanté pour la dernière fois en étant seul ? Et pour quelqu’un d’autre ?

6. Si tu pouvais vivre jusqu’à 90 ans en gardant soit l’esprit, soit le corps de tes 30 ans pour les 60 dernières années de ta vie, que choisirais-tu : le corps ou l'esprit ?

7. As-tu un pressentiment sur la façon dont tu vas mourir ?

8. Cite trois éléments que votre partenaire et vous semblez avoir en commun.

9. Quelle est la chose pour laquelle tu es le/la plus reconnaissant(e) dans la vie ?

10. Si tu pouvais changer quelque chose sur la manière dont tu as été élevé(e), ce serait quoi ?

11. Prends quatre minutes pour raconter ta vie à ton/ta partenaire, avec le plus de détails possibles.

12. Si tu pouvais te réveiller demain en ayant gagné une qualité ou une nouvelle compétence, ce serait quoi ?

2ème série de questions :

13. Si une boule de cristal pouvait te dire la vérité sur toi, ta vie, le futur ou quoi que ce soit d’autre, qu’est-ce que tu voudrais savoir ?

14. Y a-t-il quelque chose dont tu rêves de faire depuis longtemps ? Pourquoi ne l’as-tu pas encore fait ?

15. Quelle est la plus grande réussite de ta vie ?

16. Qu’est-ce qui est le plus important pour toi en amitié ?

17. Quel est ton souvenir le plus précieux ?

18. Quel est ton souvenir le plus terrible ?

19. Si tu savais que dans un an tu allais mourir soudainement, est-ce que tu changerais quelque chose à ta manière de vivre ? Pourquoi ?

20. Qu’est-ce que signifie l'amitié, pour toi ?

21. Quels rôles jouent l’amour et l’affection dans ta vie ?

22. Complimentez chacun à votre tour la personne en face de vous. 5 fois de suite.

23. À quel point ta famille est-elle unie et chaleureuse ? Est-ce que tu as le sentiment que ton enfance était plus heureuse que celle de la plupart des gens ?

24. Comment juges-tu ta relation avec ta mère ?

3ème série de questions :

25. Dites chacun trois vérités qui commencent par " nous ". Par exemple : " Nous sommes tous les deux dans cette pièce avec un sentiment de… "

26. Complète cette phrase : " J’aimerais avoir quelqu’un avec qui je pourrais partager… "

27. Si tu devais devenir un ami proche de la personne en face de toi, dis-lui ce qui serait important qu’il/elle sache.

28. Dis à la personne en face de toi ce que tu aimes chez lui/elle ; sois très honnête cette fois et ne dis que des choses que tu ne dirais normalement pas à quelqu’un que tu viens de rencontrer.

29. Raconte à la personne en face de toi un moment gênant de ta vie.

30. C’était quand la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu’un ? Et seul(e) ?

31. Dis à la personne en face de toi quelque chose que tu aimes déjà chez lui/elle.

32. Quel sujet, s’il existe, est trop sérieux pour en rire ?

33. Si tu mourais ce soir sans pouvoir parler avec qui que ce soit, que regretterais-tu de ne pas avoir dit ? Et pourquoi ne l’as-tu pas fait ?

34. Ta maison, qui contient tout ce qui t’appartient, prend feu. Après avoir sauvé tes proches et tes animaux, tu as le temps de récupérer, en toute sécurité, un seul objet. Ce serait quoi ? Pourquoi ?

35. La mort de quel membre de ta famille te toucherait le plus ? Pourquoi ?

36. Partage un problème personnel et demande conseil à la personne en face de toi sur comment il/elle ferait pour s’en sortir. Demande-lui aussi de te dire comment il/elle pense que tu te sens par rapport à ce problème.