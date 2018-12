36 % des Belges passent leur pause-déjeuner devant un écran

Plus d’un travailleur belge sur trois passent leur temps de midi à surfer sur Internet et à consulter les réseaux sociaux. Et 15 % des employés belges ne prennent même pas de pause à midi.

C’est ce qui ressort de l’enquête menée par l’Ugent en collaboration avec l'assureur-vie NN.

L’Enquête nationale du Bonheur a déjà montré que les Belges étaient plus heureux dans leur vie privée lorsqu’ils l’étaient également au travail et qu’ils côtoyaient des collègues agréables.

Ces dernières années, les travailleurs belges ressentent de plus en plus de stress et sont plus souvent fatigués : c’est la conséquence d’une pression accrue au travail et d’un manque de véritables pauses détente.