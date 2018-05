33% des Français en couple utilisent les sites de rencontres

26% des Français se sont déjà connectés à un site ou une application de rencontres et près de la moitié (48%) ont déjà eu une relation sexuelle ou affective via ce biais, selon une enquête IFOP pour Lasce, un comparateur de sites de rencontres, rendue publique ce mardi 30 janvier. Et vous les Belges?

La tendance est particulièrement forte chez les hommes âgés de 25 à 34 ans qui sont 59% à s'être déjà connectés à ces différentes plates-formes.

57% des utilisateurs sont ensuite passés du monde virtuel à la réalité en rencontrant en vrai une personne.

Selon l'étude, 48% des utilisateurs d'un site ou d'application y ont déjà eu une relation sexuelle ou affective. Ce genre de site a permis à 68% des femmes de 25 à 34 ans d'avoir une relation sexuelle ou affective.

Les Françaises semblent plus frileuses à avoir un rapport sexuel dès le premier rendez-vous. Elles sont 51% à avoir franchi le cap contre 81% des hommes.

Globalement, 62% des Français qui se sont rendus sur un site de rencontres ont eu une relation sexuelle sans lendemain, juste pour une nuit, surtout les hommes (72%). 61% des interrogés ont déjà retrouvé la personne directement à son domicile ou au sien, selon l'étude.

33% des Français en couple cherchent un partenaire sur un site

L'étude montre qu'un quart des adeptes (25%) entretiennent des relations sentimentales ou purement sexuelles avec plusieurs personnes en même temps, surtout les hommes (31%). 49% pensent d'ailleurs "qu'on peut toujours trouver quelqu'un de mieux" sur les sites ou applications de rencontre. 77% des hommes de moins de 25 ans partagent cette idée.

33% des interrogés avouent continuer à chercher un partenaire sur un site ou une appli de rencontre alors qu'ils sont engagés dans une relation de couple. Ce comportement concerne surtout les hommes (41 % contre 22 % des femmes).

Entre 30 et 39 ans, les femmes en couple sont en revanche plus nombreuses à continuer à chercher un partenaire (36 % contre 29% pour les hommes) puis semblent se désintéresser de cette pratique après 40 ans (17%) contrairement aux hommes qui poursuivent leurs recherches (31%).

L'enquête IFOP/Lasce a été menée par téléphone du 28 décembre 2017 au 3 janvier 2018 auprès d'un échantillon de 2.012 personnes, représentatif de la population métropolitaine âgée de 18 à 69 ans.