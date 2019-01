3 conseils pour vivre avec une personne négative

Si dans votre entourage privé ou professionnel vous êtes confrontés à des personnes qui ne cessent de se plaindre, qui ne sont jamais contentes ou qui ruminent à longueur de journée, voici quelques conseils pour vous aider à ne pas vous laisser polluer ou pour l'aider à lui refaire voir la vie sous un aspect un peu plus lumineux.

La première des choses à faire quand quelqu'un se met à broyer du noir de façon un peu trop répétée est d'identifier la cause de ce changement d'humeur. Est-ce un petit coup de blues passager ou de la vraie déprime ? Quand cela devient vraiment récurrent, il faut se rendre à l'évidence, cette personne ne va pas bien, vit une période un peu difficile, voire ne s'aime pas ou plus. Gandhi aurait déclaré : "Une personne en guerre contre elle-même est une personne en guerre contre le monde entier". On est souvent assez proche de la réalité.

1. La personne est dans une mauvaise passe

Dès les premiers signes, dès qu'elle devient bougonne, écoutez-la, tentez de la faire rire, de lui changer les idées. Essayez de lui faire entrevoir le côté positif des choses, de la vie, ou d'une expérience négative. Aidez-la à évacuer ce qui la tracasse, à réaliser ce qu'elle n'arrive pas accomplir, dans la mesure de vos possibilités.

2. La personnes vit réellement un mal être et rumine à longueur de temps

Vous avez beau tout faire pour lui changer les idées et l'aider, rien n'y fait. Les mêmes ruminations tournent en boucle dans sa bouche et il est impossible de lui faire voir les choses autrement. Le hic, c'est que ça commence à vous saper le moral aussi ! Une seule solution, prenez vos distances émotionnellement. Ne vous impliquez plus dans ses conversations, dites-lui ou faites-lui comprendre que ce qu'elle dit ne vous intéresse pas. Certes, vous allez renforcer le sentiment de mal être chez elle, mais vous ne pouvez faire plus que ce que vous êtes capable de faire. Et il est donc normal de passer la main afin de vous préserver.

3. Ne lui laissez pas le lead des conversations

Si malgré tout vous ne pouvez prendre vos distances, une autre solution est de ne pas lui laisser tenir le crachoir afin de ne pas vous laisser polluer par son discours plaintif et négatif. Changez directement de sujet, proposez-lui d'aller chercher un café, montrez-lui l'oiseau qui passe dans le ciel, bref, faites diversion !

Si cette même personne devient irritable, se montre de plus en plus agressive, conseillez-lui de se faire aider par un professionnel ou de prendre un peu de repos. Il en va de sa santé, sécurité, et de la vôtre. Mais si vous le pouvez, entourez cette personne d'amour, car c'est souvent à ce niveau que la souffrance se situe... bon courage !