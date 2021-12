2021, annus horribilis pour les célibataires ?

2020 a sonné comme une année noire pour les célibataires, qui n'ont pas pu compter sur la suivante pour faire le plein de rencontres réelles et tisser cette relation durable qu'ils espéraient tant. Solitaire, décevante et calme sont les mots utilisés par les célibataires pour qualifier cette nouvelle année, qui n'a clairement pas répondu à toutes leurs attentes.

Plus de la moitié d'entre eux (54%) estiment également que l'année 2021 a été "décevante" en termes de relations amoureuses. Un mot qui revient lorsqu'il s'agit pour eux de définir cette année (57%) aux cotés de "solitaire" (61%) et "calme" (51%).

Pas question pour autant de se laisser abattre : un sur deux se dit plus que jamais motivé à rencontrer quelqu'un dès l'année prochaine. Et pour cela, ils ont déjà établi la liste des critères les plus importants à leurs yeux chez leur(s) futur(s) crush(s) : la communication (23%), la gentillesse (16%), l'humour (15%), l'attention (15%) et la loyauté (9%).

Et pour le lieu de la rencontre fatidique, c'est l'extérieur qui prime. Après deux années rythmées par des périodes de distanciation sociale, les célibataires ont avant tout des envies de promenades (40%) et de dîners chics au restaurant (30%).

Notons que les célibataires ont poursuivi leurs rencontres virtuelles. Pas moins de 30 millions de personnes ont crushé sur Happn, et plus de 210 millions de messages ont permis aux célibataires de traverser cette année difficile.