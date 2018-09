10 phrases à se répéter pour augmenter la confiance en soi

On a tous des hauts et des bas et c'est souvent dans les bas qu'on oublie ce qu'on ressentait pendant les hauts. Alors voici 10 phrases que vous vivez quand vous êtes bien et qu'il est bon de se répéter quand les choses vont plus mal.

J’ai le droit d’être moi. Je suis là où je dois être. J’aime et je suis aimé/e. Je m’aime. Je me regarde et je m’accepte comme je suis. J’aime la vie. J’ai le droit d’être différent/e et d’avoir un goût personnel. J’ai le droit d’avoir mes propres idées, désirs et envies. J’ai autant de valeur que les autres. Toute vie humaine a une valeur. J’ai le droit de demander, de donner, de recevoir et de refuser.