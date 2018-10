1 jeune sur 3 utilise trop son téléphone portable

Les Centennials, qui regroupent tous ceux nés autour de l'an 2000, sont sans surprise plus accros à leur téléphone portable que leurs aînés, selon le rapport "Centennials at 21" publié par le groupe Kantar.

Les moins de 21 ans représentent aujourd'hui à eux seuls 35% de la population mondiale. Ils sont ici opposés à la génération précédente des Millenials (nés entre 1980 et 2000).

A l'échelle mondiale, les Centennials sont 80% à se servir d'un téléphone portable pour accéder à Internet. Les Centennials passent en moyenne 2h24min chaque jour sur leur téléphone portable, contre 2h07min pour les Millenials. De fait, un jeune sur trois (34%) avoue d'ailleurs utiliser trop son portable au quotidien.

Les yeux rivés sur leurs smartphones, les Centennials se révèlent particulièrement impatients. Ils sont ainsi une majorité (62%) à ne plus utiliser une application ou à ne plus se rendre sur un site Web si la navigation y est trop compliquée ou trop lente. D'autre part, ils tolèrent peu la publicité, souvent jugée par eux trop intrusive. C'est pourquoi ils sont nombreux (63%) à avoir déjà installé un bloqueur de publicité sur leur ordinateur ou leur téléphone portable. En France, ce chiffre atteint même 74%.

Leur activité sur les réseaux sociaux n'a rien d'anodin. Les Centennials sont ainsi plus nombreux que les autres à estimer que ce qu'ils postent sur internet en dit beaucoup sur eux (61% dans le monde, contre 47% des Millenials).

Ils passent en moyenne 30 minutes par jour sur Snapchat, 28 minutes sur Messenger, 22 minutes sur Twitter et 11 minutes sur Facebook.

Le rapport "Centennials at 21" réalisé par le groupe Kantar en 2018. Il compile les résultats et analyses de différentes études opérées entre 2017 et 2018 par les sociétés du groupe. Ces données ont été collectées sur la base de questionnaires Internet et d'entretiens face à face auprès de 32.000 consommateurs âgés de 13 ans à 21 ans dans 25 pays répartis sur les 5 continents.