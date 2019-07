1 Belge sur 4 est honteux de se montrer en maillot de bain

Une enquête menée par le groupe PronoKal auprès de 1000 Belges indique qu'ils ne sont que 4 sur 10 (42%) à être satisfaits de leur poids.

Pour plus de la moitié de la population (56%), le poids détermine le potentiel d'attractivité tandis que près de 4 Belges sur 10 (37%) jalousent ceux et celles qui affichent un corps plus mince. On apprend aussi que 1 personne sur 4 (27%) n'ose pas se montrer aux autres en maillot de bain ou en sous-vêtements parce qu'elle a honte de son poids. De plus, ils sont 30% à avouer que, souvent, ils se sentent laids.

“Entre ceux qui ont un poids sain et ceux qui sont obèses ou en surpoids, les différences de satisfaction sont gigantesques. Alors que 66% des personnes avec un poids sain se disent satisfaites de leur poids, le pourcentage tombe à 25% (surpoids) et même à 10% pour ceux qui sont obèses.”, explique Kelly De Wever, directrice générale de PronoKal Group Benelux.

Un peu plus de la moitié des Belges se disent satisfaits de leur vie sexuelle. Les personnes obèses le sont moins que celles ayant un poids sain ou même que celles en surpoids (poids sain: 62%, surpoids: 54,5% ; obèses: 44%). Ce sujet a été approfondi dans l'étude Quality of Life du groupe PronoKal (résultats publiés dans Nutrients Magazine). “Peu de recherches ont été menées sur le rapport entre l'épanouissement sexuel et le surpoids. C'est pourtant une situation qui concerne un grand nombre des personnes obèses ou en surpoids. Un dysfonctionnement sexuel est souvent lié à une image négative de soi.”, précise le Dr. Evelyne Lenders, médecin généraliste.

