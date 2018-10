1 Belge de plus de 60 ans sur 4 ne dirait pas non à une compagne/un compagnon plus jeune

Les plus de 60 ans préfèrent ne pas perdre de temps dans leur recherche du nouvel amour.

D’après une enquête que l’appli sociale belge Twoo a réalisée à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, il ressort que les seniors préfèrent ne pas perdre de temps avant de rencontrer et d’apprendre à connaître leur partenaire potentiel(le) en face-à-face. Ceux qui pensent que les plus de 60 ans ne sont pas exigeants en amour se trompent lourdement. Il semble que les seniors attachent une grande importance à l’âge du (de la) partenaire de leurs rêves et cherchent de préférence dans les générations plus jeunes.

Rendez-vous physique direct

Les plus de 60 ans n’ont pas de temps à perdre en amour. Cette génération plus âgée prend donc de plus en plus souvent rendez-vous en ligne. Mais pour apprendre à mieux connaître leur partenaire potentiel(le), ils préfèrent malgré tout avoir un rendez-vous en face-à-face. Plus d’un sexagénaire sur trois (36%) veut en effet directement rencontrer son partenaire en ligne lorsque le profil lui parle. Et ce, sans avoir eu au préalable des conversations en ligne pendant des jours, des semaines voire des mois.

Étonnamment, la jeune génération attend plus longtemps avant d’avoir une rencontre avec un partenaire potentiel. Cela va même un peu plus loin : plus les candidats sont jeunes, plus le temps avant un premier rendez-vous est long. Un jeune adulte de 30-40 ans sur quatre (26%) choisit de chatter d’abord en ligne pendant quelques semaines avant de rencontrer son(sa) partenaire. Chez les 18-24 ans, ils sont même 41%.

Les plus de 60 ans cherchent des partenaires plus jeunes

La génération plus mûre ne laisse clairement pas traîner les choses. Mais cela ne veut pas dire que ces seniors ne sont pas exigeants. Les plus de 60 ans attachent plus d’importance à l’âge de leur partenaire que les générations plus jeunes. Environ la moitié des seniors belges (49%) est en effet d’accord sur le fait que la différence d’âge joue un rôle dans la relation. La génération des 30-40 ans, en revanche, n’y attache guère d’importance (65%).

En outre, les plus de 60 ans préfèrent plus souvent un(e) partenaire plus jeune que les autres générations. Près d’un quart d’entre eux (24%) jette son dévolu sur un(e) amoureux(se) plus jeune. Ceci alors qu’à peine 9,5% des 25-30-ans sont ouverts à un(e) partenaire plus jeune. Chez les 18-24 ans, ils ne sont même que 5%. À noter également qu’à peine 2% des plus de 60 ans veut un(e) partenaire plus âgé(e).

Sharing is caring

Lorsque vous avez enfin trouvé le(la) partenaire idéal(e), vous voulez tout partager avec le nouvel amour. Mais le Belge trouve quand même que partager une brosse à dents, c’est aller un peu trop loin – en particulier chez les jeunes. Plus de la moitié des 18-24-ans (55,5%) et des 25-30-ans (56,3%) trouvent le partage d’une brosse à dents dégoûtant.

Les plus de 60 ans y voient moins d’inconvénients. Plus de la moitié d’entre eux (51,6%) trouvent que c’est acceptable. C’est 13,5% de plus que la moyenne mondiale qui est de 38,1%. Et cela va même encore plus loin : pour un cinquième (21,2%) d’entre eux, le partage d’une brosse à dents est même un signe d’intimité et de solidarité. Là encore, les seniors belges font mieux que la moyenne mondiale qui est de 14,5%.