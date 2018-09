S'organiser pour faire du sport à la maison

Vous payez tous les ans des tarifs exorbitants dans des salles de sport bondées et vous vous lassez rapidement ? Peut-être que le sport « at home » est la solution pour vous !

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'activité sportive à la maison est tout aussi efficace que le sport en salle. Il suffit de suivre des séances complètes et bien structurées.

Tentez l'expérience, si vous y croyez, vous allez rapidement voir des résultats. Non seulement vous économisez le temps nécessaire à vous rendre à la salle de gym, mais vous économisez aussi les frais d'adhésion.

S'imposer une discipline

Lorsqu'on fait ses entraînements à la maison, il faut se ménager un espace suffisamment grand pour ne pas être gêné dans les mouvements. Installez-vous dans la pièce la plus pratique, en poussant un peu les meubles, sans que cela prenne trop de temps, en risquant de vous démotiver.

Évitez les sources de distractions, en choisissant le moment où il n'y a personne. Mettez de la musique et habillez-vous correctement avant de commencer. Vous pourrez vous mettre dans le bon état d'esprit et commencer à produire de l'adrénaline en écoutant des chansons qui vous motivent.

Suivre certaines règles

Pour débuter, il n'est absolument pas utile d'acheter une panoplie d'accessoires dont vous ne vous servirez pas souvent. Les éléments indispensables sont le tapis, les altères et la corde à sauter. Ayez toujours ce matériel à portée de main.

N'oubliez pas de vous échauffer avant la séance et de vous étirer à la fin. Choisissez un endroit spacieux et bien aéré pour votre entraînement. Et puis, veillez à suivre des séances précises et n'en sautez aucune, pour voir des résultats rapidement. Prenez votre temps, concentrez-vous et profitez de ce moment pour vous vider l'esprit. Très important, n'oubliez pas de bien boire avant, pendant et après la séance.

La Gym « intégrative » : de l'exercice toute la journée !

Au saut du lit, au bureau, dans la cuisine, dans votre bain... il existe mille occasions dans la journée pour entretenir son corps et améliorer sa posture, en douceur. La gym intégrative repose sur une série d'exercices de courte durée, cinq à dix minutes, que l'on peut réaliser tout au long de la journée. Quelle que soit votre activité, assis sur un banc au jardin public, devant votre évier de vaisselle, debout dans les transports, cette "soft gym" au quotidien peut se pratiquer quand on en ressent le besoin et en toute discrétion si l'on est en public. L'idée consiste à solliciter chaque fois un groupe musculaire différent, afin de mobiliser le corps dans sa globalité. Une pratique qui permet d'améliorer sa posture et surtout d'aiguiser sa conscience corporelle. Elle redonne une tonicité et une meilleure connaissance de son corps.

Faire de la technologie son allié

Il existe aujourd'hui beaucoup de programmes de fitness, assez souvent gratuits. Vous pouvez trouver votre bonheur sur internet, à travers des applications et des vidéos, mais choisissez toujours des exercices faits par des professionnels, pour votre sécurité. Certains proposent un planning à la semaine avec différents cours comme dans une salle de sport. Il suffit de choisir ceux que vous souhaitez faire et de les suivre en direct.

Les applications Smartphones-Forme présentent différents programmes de renforcement musculaire et fitness que vous pouvez choisir en fonction de votre niveau et objectifs, avec des entrainements spécifiques pour cibler chaque zone du corps. Il faut peu de matériel pour bien réaliser les exercices. Ils sont très variés ce qui évite de s'ennuyer et de pouvoir travailler l'ensemble du corps avec des mouvements originaux.