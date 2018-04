Les " 20km de Bruxelles " : challenge accepted!

Reine des courses belges, toujours à la pointe de l’innovation, les “20km de Bruxelles” rassemblent 40.000 participants et 130 nationalités le dimanche 27 mai 2018. Défi personnel, levée de fonds pour les oeuvres caritatives ou challenge d'équipe d'entreprise, les motivations de participation sont nombreuses.

Le dernier dimanche du mois de mai verra une fois de plus les rues bruxelloises se peupler de coureurs, marcheurs et handbikes aux mille couleurs. Véritable fête sportive familiale, les " 20km de Bruxelles " ont rassemblé 130 nationalités en 2017. Cette année, le départ sera donné aux nombreux participants le dimanche 27 mai 2018 à 10h depuis les Jardins du Parc du Cinquantenaire.

Si les " 20km de Bruxelles " demandent un entraînement certain, les inscriptions pour cette course sont elles aussi plutôt sportives. Il existe deux manières de s’inscrire. Les organisateurs conseillent vivement à tous les participants de s’inscrire par le biais du site Internet, www.20kmdebruxelles.be.

Si vous souhaitez vous inscrire au bureau, rendez-vous au 17, Rue de la Chapelle à 1000 Bruxelles. Vous pourrez facilement vous inscrire ouvert du lundi au vendredi de 9 à 18 heures.

Comme chaque année, la course est également accessible aux moins valides. Les coureurs et marcheurs ont 4 heures pour effectuer le parcours.

Le retrait des dossards s'effectue au bureau rue de la Chapelle 17 à 1000 Bruxelles du lundi au vendredi de 9 à 18 heures et le samedi de 10 à 17 heures.

Six points de ravitaillements en eau SPA sont prévus. Un effort colossal, sachant que le nombre de bouteilles mis à disposition est de plus de 300.000. Une boisson énergétique "ISOSTAR" est distribuée à mi-parcours et les participants reçoivent une banane à l'arrivée.

Si les "20km de Bruxelles" sont un succès chaque année, c'est aussi grâce aux nombreux acteurs de l'ombre sans qui rien de tout cela ne serait possible. L'organisation tient à remercier les 700 bénévoles, les différentes zones de police de Bruxelles, les communes du parcours et leurs administrations, Bruxelles Environnement, Bruxelles-Propreté, la STIB et tous les habitants qui encouragent les participants.

Informations supplémentaires sur www.20kmdebruxelles.be et au 02/511.90.00