Dix conseils pour vous motiver à faire du sport et à continuer sur votre lancée

Il a entraîné des sportifs de renom comme Sven Nys, Tim Wellens et André Greipel. C’est lui qui a créé Energy Lab, un centre d’entraînement et d’accompagnement pour sportifs de tous niveaux. Il collabore maintenant au NN Runing club !

Paul Van Den Bosch, ancien triathlonien, spécialiste de la science du mouvement et coach sportif, met également son expérience à profit du NN Running Club.

Avant de commencer, il est important de savoir pourquoi vous démarrez un programme sportif. Voulez-vous obtenir une meilleure condition physique, apprendre à gérer votre stress, mieux dormir ou perdre du poids ? Ne le faites pas pour le programme de course en lui-même, mais gardez votre objectif personnel en tête.

Prévoyez suffisamment à l’avance vos séances de course ou autres activités sportives. Libérez du temps pour cela et respectez votre planning .

Ne vous focalisez pas toujours sur la vitesse, la distance, la fréquence cardiaque... Profitez aussi de votre séance de jogging, prenez le temps de regarder le paysage autour de vous, d’observer la nature . Et suivez vos sensations.

Allez courir de temps en temps dans un endroit totalement inconnu , vous découvrirez d’autres lieux et quelque chose de nouveau à chaque fois. Vous pouvez également faire votre parcours habituel dans le sens inverse, pour une expérience totalement inédite.

5. Lancez-vous des défis

Osez vous lancer des défis ! Par exemple, vous inscrire à une course vous donnera un but auquel vous accrocher. Restez réaliste et ne mettez pas la barre trop haut. Courir 5km peut déjà être un beau défi pour des coureurs débutants.