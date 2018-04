7 endroits sympas où courir à Bruxelles

Grand parc de 122 hectares, vous aurez tout le loisir de changer vos itinéraires à chaque course. Vous croiserez forcément d'autres coureurs mais aussi des vélos, des skatteurs et des rolleurs ainsi que des groupes de scouts les dimanches de beau temps.

Ce parc prend une bonne partie de la commune de Schaerbeek et est le terrain de jeux de tous les enfants de la commune quand viennent les beaux jours. Et quand les ânes sont de sorties, on aime s'arrêter pour les caresser entre deux foulées !

Si vous aimez la compagnie des canards et des oies pendant que vous courrez, c'est l'endroit parfait. Vous aurez également une jolie vue sur les immeubles alentours et vous pourrez faire un arrêt chez Capoue pour vous récompenser de vos efforts!

Au Parc de Wolluwe

69 hectares verdoyants qui vous accueillent pour votre course. Des dénivelés pour faire travailler les cuisses et des bancs pour s'étirer! Un parc familial et un peu excentré qui permet un chouette dépaysement si on n'habite pas la commune.

