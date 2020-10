Un tiers des salariés américains travaillent totalement à distance et encore 25% de temps en temps, selon l'analyse d'un cabinet de statistiques aux Etats-Unis (Gallup). Et pour beaucoup, c'est l'occasion de quitter les grandes métropoles pour s'installer dans des zones urbaines plus restreintes et surtout plus agréables à vivre : ce que l'on appelle désormais les "zoom towns".

Sortir des (trop) grandes métropoles pour vivre mieux Jouir de plus d'espace, respirer l'air (un peu plus) pur, ne plus perdre de temps dans les transports en commun ou dans les bouchons. Au rêve d'un jour la crise sanitaire est venue confrontée une réalité que les télétravailleurs ont commencé à envisager, se rendant compte des restrictions de leur vie quotidienne, tant en terme de surface habitable limitée que d'emploi du temps contraint. Aux États-Unis aussi, les salariés qui ont bénéficié du travail à distance ont fait ce constat, investissant des villes à la densité moyenne qu'ils n'envisageaient jusqu'ici que comme des destinations de vacances. Bienvenue dans les "zoom towns". Récemment, le magazine "Forbes" a donné quelques exemples de ces nouvelles cités à la mode : Lewisburg dans le Tennessee, Kingston et The Hamptons à New York, Aspen dans le Colorado... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cascata Springs (@cascatasprings) le 4 Oct. 2020 à 8 :02 PDT

La proximité avec la nature, critère d'achat des nouveaux propriétaires Zoom towns : ces villes moyennes plébiscitées par les télétravailleurs - © Blaine Harrington III - Getty Images N'est pas "zoom towns" qui veut. Car non seulement ces communes sont souvent envisagées comme des lieux de repos mais, surtout, elles jouissent d'une proximité avec la nature, telles qu'un plan d'eau, une station de ski, un parc national... Montréal ne peut pas être carractérisée de zoom town mais elle a néanmoins tenté de verdir la ville pendant la pandémie, les habitants se rendant compte que la proximité avec la nature leur fait vraiment du bien tant au moral qu'à la santé. Aux Etats-Unis, on estime qu'environ 2 millions de locataires dont le job permet de faire du télétravail pourraient se lancer à la recherche d'un achat immobilier. Et ce ne serait pas nécessairement l'affaire des plus âgés. Les Millennials, ces générations nées entre le début des années 80 et le milieu des années 90, sont bel et bien concernés. Toujours d'après Zillow, ils représenteraient une grande partie des futurs potentiels acheteurs. Ils sont âgés en moyenne de 38 ans.