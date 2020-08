Yoga : 3 postures pour soulager les douleurs menstruelles

Idéal pour stimuler ses muscles pelviens, soulager le dos et les épaules et faire travailler l’ensemble du corps grâce aux exercices de respiration, le yoga est un véritable allié pour soulager les douleurs menstruelles.

Douleurs au dos, crampes au niveau de l’abdomen… Pour beaucoup de femmes, les menstruations n’ont rien d’une partie de plaisir et sont souvent à l’origine de diverses douleurs. S’il est pratiqué régulièrement, le yoga peut être une méthode naturelle et efficace pour les soulager.

On se met à quatre pattes sur le tapis, jambes fléchies, talons sur les fesses, front au sol et bras tendus au-dessus de la tête. Une autre possibilité consiste à placer les bras le long du corps en direction du fessier.

La posture du papillon

La posture du papillon - © fizkes - Getty Images/iStockphoto

On s’assied en tailleur, jambes tendues au sol. On plie les genoux et on place les plantes de pied de manière à ce qu’elles se rejoignent. On attrape ensuite ses orteils avec ses mains en gardant le dos bien droit. On peut aussi pratiquer cette posture en restant allongé sur le dos, avec les bras placés le long du corps.