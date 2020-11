Vous voulez vous débarrasser de vos rides ? Mangez des mangues !

On le sait, une consommation régulière de fruits et de légumes est bénéfique pour la santé, mais aussi pour la peau. Une équipe de chercheurs américains va encore plus loin en démontrant qu'une variété de mangue originaire du Mexique permettrait d'estomper les rides chez les femmes d'un certain âge. Les résultats de cette étude pilote sont prometteurs et pourraient permettre de comprendre plus largement le mécanisme qui permet la réduction des rides.

La mangue ataulfo, un puissant anti-rides naturel ? Pour parvenir à ce constat, les scientifiques ont conduit une étude pilote clinique randomisée auprès de 28 femmes ménopausées ayant un phototype de peau II et III, une peau claire qui a plus tendance à prendre un coup de soleil qu'à bronzer. Ces dernières ont été divisées en deux groupes : un premier groupe invité à consommer une demi-tasse de mangues Ataulfo quatre fois par semaine pendant quatre mois et un second groupe convié à manger une tasse et demie à la même fréquence et sur la même période. Les femmes du premier groupe ont vu leurs rides profondes s'atténuer de 23% après deux mois, et encore une baisse de 20% après quatre mois. Largeur, longueur, et profondeur : l'amélioration était significative sur tous les plans.